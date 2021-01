Giulio Donati garantisce su Mario Balotelli

11 Gennaio 2021

"Mario ha saputo calarsi subito nel gruppo" sottolinea Donati.

Giulio Donati e Mario Balotelli si conoscono da anni, da quando entrambi indossavano la casacca dell’Inter. E il laterale è ben contento di avere ritrovato al Monza l’attaccante.

"A livello motivazionale Mario ha saputo calarsi subito nel gruppo, e in una realtà nuova. Parliamo di un grandissimo giocatore. Che sarà senz'altro un valore aggiunto per il Monza. E' stato criticato molto per il suo comportamento ma io, dai ricordi che ho di dieci anni fa, posso testimoniare di un ragazzo sempre corretto. E ora lo vedo al Monza con grande spirito di sacrificio" ha detto il toscano in un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Dopo un avvio incerto la formazione biancorossa ha cambiato passo e si è portata ai piani alti della classifica della serie cadetta. "Siamo passati attraverso un naturale processo di adattamento alla categoria – ha aggiunto l’ex Bayer Leverkusen e Mainz -. Il cammino del Monza finora è molto positivo. E una mano ce l'ha data anche il cambio di modulo, con il 4-3-3, nell'affrontare squadre e giocatori che magari non si conoscono alla perfezione".