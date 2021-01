Giampaolo: “Se hai il braccino corto, cambia mestiere”

15 Gennaio 2021

Il tecnico del Torino molto duro con la squadra.

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo striglia i suoi in vista della gara contro lo Spezia, decisiva per i granata a caccia di punti salvezza: "Se la squadra affrontasse l'avversaria con braccino corto e ansie, non è calcio. E devi fare un altro mestiere. Il calcio è un divertimento serio".

"Non esistono buoni propositi, bisogna essere positivi e propositivi, rischiare qualcosa per vincere e guardare avanti. Se guardiamo sempre indietro, siamo morti".