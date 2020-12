Giallo Zlatan Ibrahimovic – Sanremo, il Milan chiarisce

29 Dicembre 2020

Il club rossonero ha fatto chiarezza dopo l'annuncio di Amadeus.

Il Milan ha fatto chiarezza dopo l'annuncio di Amadeus, che ha reso noto che Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso del Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate della kermesse. Un impegno che l'attaccante di Malmoe non potrà mantenere interamente, perché il match dei rossoneri contro l'Udinese è in programma alle 20.45 del 3 marzo, ovvero durante la seconda serata della manifestazione canora.

"In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità", è la nota della società meneghina.