Gattuso: “Pirlo da me ha preso tanti schiaffi”

19 Gennaio 2021

Il tecnico del Napoli avvisa i suoi: "Juve in crisi? Non caschiamo nella trappola".

Gennaro Gattuso mercoledì si gioca il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, contro l'amico Andrea Pirlo: "Con Andrea abbiamo cominciato a giocare presto insieme nell'Under 15, 16, 18, campioni Under 21, Mondiale, abbiamo vinto tutto. E' stato importante per la mia carriera, l'ho aiutato anche io, lui nasce numero 10, poi ha cambiato il ruolo di vertice basso. C'è grande amicizia, abbiamo condiviso tante cose dentro al campo e abbiamo fatto anche qualche guaio fuori con le nostre mogli. Spero di dargli un dispiacere. Io e lui come Bud Spencer e Terence Hill: ha preso più schiaffi da me che da suo padre".

Sulla Juve in difficoltà: "Ho le mie idee, non dobbiamo cascare nella trappola di pensare che la Juve sia in crisi. Difficilmente la Juve ne perde due di fila. Anche se gli mancano giocatori importanti ha una rosa incredibile. Non dobbiamo fare l'errore di pensare che la Juve sia in crisi. Quando giochi con la Juve hai sempre svantaggi. Ha una grande mentalità, ha giocatori che vincono da 9 anni. Se pensiamo che hanno sofferto con l'Inter dobbiamo dare il 200% e dobbiamo rispettarli".