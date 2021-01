Gattuso: “La Fiorentina ha perso cattiveria”

17 Gennaio 2021

Il tecnico del Napoli analizza la goleada ai gigliati.

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il roboante successo per 6-0 contro la Fiorentina: "Sembrava una partita facile, sull’1-0 ricordo una traversa della Fiorentina e una grande parata di Ospina. Dopo loro hanno perso cattiveria, oggi abbiamo segnato nelle occasioni create".

"Abbiamo concesso loro 2-3 situazioni, abbiamo fatto bene giocando un buon calcio. Demme ci ha dato grandissimo equilibrio, fare 50 gol in 24 partite non è poco, sono contento di avere giocatori come lui e Bakayoko. Altri giocatori invece di danno più qualità, penso a Zielinski che è un centrocampista che può fare tutto. Era una partita importante e ci tenevamo a far bene. Oggi abbiamo provato a concedere meno, nelle ultime gare siamo stati troppo disattenti e in fase difensiva la squadra non mi era piaciuta".