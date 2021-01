Gabriel Paletta finisce ancora ai box

23 Gennaio 2021

Paletta fermato da un risentimento muscolare.

Antivigilia di Brescia-Monza con allenamento pomeridiano a Monzello per i biancorossi e con un nuovo problema per il loro tecnico Cristian Brocchi: indisponibile anche Paletta, fermato da un risentimento muscolare, da valutare nei prossimi giorni. In gruppo per tutta la seduta Ricci, mentre gli infortunati Balotelli e Scozzarella hanno svolto lavoro differenziato.

I brianzoli sono scesi in campo per attivazione motoria e rondos, prima di dedicarsi interamente alla tattica. La partitella finale è terminata 3-2 per i gialli sui rossi, con doppietta di Dany Mota e reti di D'Errico, Maric e Gytkjaer.

Domenica alle 14.30 è prevista la rifinitura della vigilia, prima della partenza per Brescia, dove i biancorossi scenderanno in campo lunedì alle 21 nel posticipo della 19esima giornata di Serie BKT.