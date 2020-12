Gabigol nei guai: possibile maxi squalifica per l’ex Inter

21 Dicembre 2020

Brutto guaio per Gabigol, l'attaccante ex Inter che si è rilanciato con la maglia del Flamengo. Una sua intemperanza in campo rischia infatti di provocargli ben sei giornate di squalifica.

L'ex nerazzurro ha infatti rimediato un cartellino rosso dopo appena 10 minuti in campo nella partita contro il Bahia. Inoltre Gabigol avrebbe insultato in maniera pesante e insistita l'arbitro Flavio Rodrigues de Souza, per poi rifiutarsi di abbandonare il campo per circa cinque minuti.

Un colpo di testa che ora potrebbe pagare a un prezzo salato, nel momento in cui il Giudice Sportivo analizzerà il caso e poi emetterà gli inevitabili provvedimenti a suo carico.