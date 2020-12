Fulvio Collovati ricorda Paolo Rossi

10 Dicembre 2020

Fulvio Collovati faceva parte della spedizione spagnola che, anche grazie ai gol di Paolo Rossi, conquistò il Mundial '82.

La notizia della scomparsa di Paolo Rossi ha lasciato quasi senza parole il mondo del calcio. Tra i ricordi di 'Pablito' c'è anche quello di Fulvio Collovati compagno di Nazionale nella spedizione vincente di Spagna 1982, sintetizzato con poche, semplici parole.

"Insieme a lui ho vinto il Mondiale, quello fu il Mondiale di 'Pablito' – ha dichiarato l'ex difensore di Milan, Inter, Udinese, Roma e Genoa -. Paolo non sarà mai dimenticato, così come non saranno mai dimenticati i gol che realizzò in Spagna".