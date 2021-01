Franck Ribery: poteva andare peggio

7 Gennaio 2021

Poteva decisamente andare peggio a Franck Ribery.

Sospiro di sollievo in casa della Fiorentina per Franck Ribery, costretto a lasciare anzitempo il campo nel corso della sfida dell’Epifania in casa della Lazio. E’ quanto si evince dal comunicato diramato dalla società gigliata.

"I controlli svolti questa mattina da parte dello staff medico della Fiorentina hanno escluso lesioni capsulo legamentose riferibili all’evento traumatico, il giocatore pertanto proseguirà le attività di recupero e le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni. In seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro patito nel corso della gara di Roma, Franck Ribery ha svolto oggi una sessione di lavoro personalizzato" si legge nella nota dei viola.