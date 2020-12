Franck Ribery, messaggio alla Fiorentina

14 Dicembre 2020

Breve ma significativa dichiarazione di Franck Ribery.

L'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey, così come un altro grande giocatore passato da Firenze come Luca Toni, hanno infatti cercato di caricare il francese in questo momento delicato per tutta la squadra viola.

Ribery è quindi intervenuto a sua volta nel post: "Il sostegno tuo e di Luca mi danno ancora più carica. Mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato. Finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città".