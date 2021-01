Francia: tragica morte di Christopher Maboulou

11 Gennaio 2021

Il 30enne centrocampista vittima di un attacco cardiaco.

Il calcio francese è in lutto per la tragica scomparsa di Christopher Maboulou, vittima di un attacco cardiaco mentre stava giocando una partita tra amici a Montfermeil, cittadina a una ventina di chilometri dalla capitale Parigi.

Aveva solamente trent’anni e in carriera aveva disputato 29 incontri nella Ligue1, la massima serie transalpina, con la casacca del Bastia, realizzando una storica doppietta ai danni dell’Olympique Marsiglia nell’agosto del 2014. Ceentrocampista, aveva iniziato a mettersi in luce con lo Chateauroux e, chiusa anche a causa di un brutto infortunio l’esperienza in Corsica, aveva cercato fortuna in Grecia, al Pas Giannina. Tornato in Francia aveva militato in cadetteria, al Nancy, e in seguito, per un paio di partite, nel Thonon-Evian, in terza serie, prima dello stop dovuto alla pandemia.

Numerosi calciatori hanno ricordato lo sfortunato Maboulou: tra questi un commosso Dijbril Cissé.