Fonseca polemico: “Perché la Fiorentina gioca lunedì?”

10 Dicembre 2020

Giornate di tensione per il tecnico della Roma Paulo Fonseca, che ha espresso la sua contrarietà e il suo disappunto per il calendario deciso dalla Lega di Serie A: "La Roma merita più rispetto, non capisco perché le squadre giocano in Europa League e poi domenica. Io non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità".

"Non capisco perché Fiorentina e Genoa, ad esempio, giocano di lunedì e non noi", sono le parole alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga riportate da Tuttosport. La Roma, che affronterà domenica alle 15 il Bologna, ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite di campionato.