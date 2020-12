Flop Lazio, all’Olimpico vince il Verona

12 Dicembre 2020

Reduce dalle fatiche europee, la Lazio soccombe a un'Hellas Verona più vivace e pimpante, capace di espugnare il campo dell'Olimpico di Roma con un 2-1 che vale il momentaneo sesto posto in classifica.

Gli scaligeri passano al tramonto del primo tempo con un'autorete di Lazzari su conclusione da posizione decentrata di Dimarco, ma 11 minuti dopo l'intervallo si fanno raggiungere da Caicedo, servito proprio da Lazzari. Al 67', però, un retropassaggio sbagliato di Radu libera Tameze davanti a Reina: il francese non sbaglia e, nonostante le proteste biancocelesti per una presunta spinta di Salcedo ai danni proprio di Radu, l'arbitro convalida la rete.

Non basta l'assedio finale della squadra di Simone Inzaghi per evitare una sconfitta che conferma la sofferenza in casa dei laziali (5 punti in 6 partite). Molto meglio gli uomini di Juric in trasferta: 8 i punti conquistati in 5 incontri giocati lontano dal 'Bentegodi'.