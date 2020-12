Fiorentina, una nuova esclusione agita i tifosi viola

7 Dicembre 2020

"Prandelli sta facendo di tutto per farsi odiare".

La nuova esclusione esclusione di Tofol Montiel dalla lista dei convocati per l'importante partita di questa sera della Fiorentina contro il Genoa ha creato forti malumori nel popolo viola, che non si spiega la decisione di Cesare Prandelli in un momento molto complicato per l'attacco dei gigliati.

Decisivo in Coppa Italia, Montiel è finito nel cuore dei tifosi, che si aspettavano almeno di vederlo in panchina, come possibile opzione nel corso della partita considerate le difficoltà delle attuali punte viola. C'è chi parla di mancata meritocrazia, chi invece comincia a mettere fortemente in dubbio l'allenatore "sta facendo di tutto per farsi odiare", sibilano diversi tifosi.

"Lascia in tribuna l’unico giocatore che è andato a segno negli ultimi 460 minuti circa; siamo alla follia più assoluta", "Mi sa tanto che al Pranda gli manchi una rotella", "Nessun allenatore non condizionato lo lascerebbe in tribuna dopo averci salvato in coppa", è il tenore dei commenti.