Fiorentina, il ritiro è finito: i prossimi impegni dei viola

17 Dicembre 2020

Finisce giovedì il ritiro della Fiorentina, iniziato dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell'Atalanta.

All'indomani del pareggio contro il Sassuolo la società viola ha infatti deciso di indire il "rompete le righe" per i propri genitori. Dopo il pernottamento e il pranzo in hotel a Bagno a Ripoli, infatti, i giocatori gigliati sono stati liberati in vista dei prossimi impegni.

I lavori riprenderanno venerdì con una regolare seduta di allenamento. In vista della partita interna contro il Verona di sabato prossimo, mister Cesare Prandelli deve solo sciogliere il dubbio Duncan. Il centrocampista sta infatti lottando con noie muscolari da circa una settimana. Solo di carattere tecnico il dubbio tra Caceres e Igor.