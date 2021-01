Fiorentina, Cesare Prandelli sfida l’Inter

12 Gennaio 2021

La conferenza stampa di Cesare Prandelli prima della sfida di Coppa Italia con l'Inter

Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà la sua Fiorentina opposta all'Inter.

"Affronteremo è una delle tre squadre più attrezzate per vincere il campionato. Noi però teniamo molto a questa competizione, non deve essere un fastidio né un disturbo, vogliamo giocarcela a viso aperto. A chi parla di un'Inter crisi rispondo che non è affatto così. È ricca di grandi campioni, come Lukaku, un giocatore che se riesce a girarsi ha una progressione devastante palla al piede. È una squadra molto fisica e per combatterla devi essere piu' veloce. Nell'ultima partita di campionato la Roma in alcuni frangenti della gara li ha messi in difficoltà. Possiamo provarci anche noi".

Capitolo formazione: "Chi scenderà in campo cercherà di mettere in difficoltà una grandissima squadra. Dovremo stare particolarmente attenti nella fase difensiva e al tempo stesso cercare di far correre i nostri avversari. Crisi nerrazzurra? Non vedo crisi nel mondo dell'Inter dopo il pari con la Roma – ha ribadito infine l'allenatore viola -. Anche quella giallorossa è una grande squadra e visto il momento è impossibile pensare di dominare un avversario per tutta la partita".