Fiorentina agli ottavi: Daniela Sabatino fa il miracolo

16 Dicembre 2020

La Fiorentina Femminile si qualifica per la terza volta in quattro anni agli ottavi di finale di Champions League. Le gigliate, dopo il 2-2 dell'andata al Franchi, sono riuscite a piegare lo Slavia Praga al 95' della partita di ritorno grazie a una rete di Daniela Sabatino su cross di Bonetti.

Entusiasta la match winner dell'incontro: "Vittoria voluta e meritata; ci siamo preparate da luglio per una serata come questa. Non è stata una bella partita ma quello che conta è il risultato e l'obbiettivo raggiunto. Sapevamo che lo Slavia era un avversario ostico, erano sette anni che arrivavano agli ottavi, ma sapevamo che erano alla nostra portata. Oggi ognuno di noi, dalle 11 in campo alla panchina e allo staff, abbiamo dato tutto per questo risultato".

"Ora un po' di riposo meritato, ricarichiamo le pile e poi prepariamo la Supercoppa di gennaio. Dedico il gol in primis a me stessa: dopo il rigore fallito domenica non sono stata bene; devo dire a grazie anche a chi mi è stato vicino; un grazie anche a chi ci ha sostenuto in questi giorni, a tutte noi ed al presidente Commisso che comunque è sempre presente".