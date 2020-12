Finisce pari a Frosinone, colpo Pordenone

18 Dicembre 2020

I risultati dei due anticipi di Serie B: la squadra di Tesser vince e si avvicina alla zona playoff.

Frosinone e Salernitana hanno pareggiato per 0-0 in uno degli anticipi che hanno aperto la tredicesima giornata di Serie B. Nessun gol al Matusa, con i granata che restano secondi in classifica con un punto di vantaggio sui ciociari, terzi.

Nell'altra partita a Chiavari, il Pordenone si è imposto per 1-0 sull'Entella grazie al gol su rigore di Diaw al 6' e ha ritrovato la vittoria dopo tre giornate. La squadra di Tesser grazie a questo successo si porta a ridosso della zona playoff, ora distante tre punti. I liguri, ultimi in classifica, sono alla loro quinta sconfitta consecutiva.