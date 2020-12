Filippo Inzaghi deluso per la sconfitta

11 Dicembre 2020

Filippo Inzaghi non può ovviamente essere contento del risultato del Mapei Stadium. “Mi tengo stretto quello che abbiamo fatto anche in 11 contro 11, perché non abbiamo mai sofferto, abbiamo fatto bene le due fasi, in serie A se ne sbagli una sei finito” racconta.

“Non ho nulla da imputare ai miei, abbiamo fatto una trentina di tiri, colpito traverse, impegnato il portiere. Il Sassuolo gioca per andare in Europa, noi per salvarci prima possibile: la differenza tra noi e loro, che sono una grande squadra, davvero non si è vista. Abbiamo subito gol sull'unico cross concesso” aggiunge amareggiato il tecnico del Benevento.