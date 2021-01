Federico Dionisi fa una promessa all’Ascoli

25 Gennaio 2021

“Dobbiamo sbagliare il meno possibile” sottolinea il neo attaccante dell’Ascoli.

Federico Dionisi, ufficialmente dell’Ascoli, è molto motivato. “La B è un campionato strano, che va affrontato con la giusta motivazione, il giusto piglio, la voglia, l’umiltà, insieme di aspetti che alla fine diventano fondamentali – si legge sul sito dei bianconeri -. La motivazione che davo da esterno alla posizione dell’Ascoli è che forse poteva aver incontrato difficoltà nel fatto che in squadra ci fossero tanti ragazzi nuovi, provenienti da campionati diversi, ma ho sempre pensato che fosse alto il livello della rosa. Conosco Leali, Kragl e tanti altri da avversari, come Brosco ed Eramo, ci sono giocatori che da anni giocano in B e che ho affrontato moltissime volte”.

“Sarò certamente a disposizione con il Brescia, da qui alla fine del campionato ogni minuto va vissuto come fosse l’ultimo, dobbiamo sbagliare il meno possibile, la B quest’anno ha alzato la qualità, ma il campionato è livellato, si può ottenere il risultato con chiunque – aggiunge l’attaccante -. Tutti devono dare il proprio massimo, perché è la somma di quanto ciascuno di noi dà che ti porta a raggiungere un obiettivo importante, nel nostro caso la salvezza. E’ un piacere prendermi le responsabilità, non mi tirerò mai indietro su questo aspetto”.