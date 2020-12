Fabio Lopez pronto per una nuova avventura

23 Dicembre 2020

Con Tik Tok arrivano le spiegazioni di un professionista. Ottima idea quella di Fabio Lopez, ex commissario tecnico della nazionale del Bangladesh e allenatore giramondo. In questo periodo così particolare ha pensato bene di sfruttare la piattaforma per analizzare gli schemi ed entrare nei dettagli delle gare più importanti.

Un appuntamento (Qui il suo indirizzo Tik Tok) nel quale interagisce con appassionati di calcio, tifosi e anche colleghi. “Credo sia un bel modo di parlare di calcio – racconta a Sportal.it -. La voglia di tornare in pista è tanta, la passione non è mai mancata”. La sua ultima esperienza, nella serie A del Vietnam, al Thanh Hoa, è stata complicata da un presidente invadente (“Interferiva, ho provato a non permetterglielo: mi ha esonerato” sottolinea Lopez), ma ora il tecnico romano è pronto per ripartire. Ci sono stati contatti molto avanzati con un club iracheno ma non è da escludere un trasferimento in Cina. In Asia, d’altronde, Lopez è molto quotato: ha lavorato in Arabia Saudita, Malesia, Indonesia, Oman e Maldive oltre ad avere partecipato alle qualificazioni del Mondiale del 2018 sulla panchina dei bengalesi. Un curriculum di tutto rispetto per il classe 1973 che anche in Lituania ha ben figurato con Banga e Siauliai.