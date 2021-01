Emmanuel Badu spiazza tutti e dice stop

2 Gennaio 2021

Il ghanese ha ufficializzato a soli 30 anni il suo ritiro dal calcio giocato.

Emmanuel Badu ha detto stop. L'ormai ex centrocampista ghanese, che fino a ieri era sotto contratto con l'Hellas Verona, ha rivelato in un'intervista concessa a 'Joy Sports Link' di aver rescisso il contratto con gli scaligeri per dedicarsi ad altro. Una decisione che coglie di sorpresa gli addetti ai lavori: Badu, infatti, ha compiuto lo scorso dicembre appena 30 anni.

"Per il momento non ho ancora deciso cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato – ha detto l'ex nazionale ghanese -. Allenare è certamente un'opzione, ma mi piacerebbe di più fare lo scout per un club. Sarebbe stupendo poter fare lo scout per l'Udinese in Africa. Ho un ottimo rapporto con l'Udinese, potrei parlarne e vedere cosa viene fuori".

"Conosco tanti allenatori in tanti club. Allenare è la mia seconda opzione. Invece non sono pronto per fare il Ceo di un club, non ho esperienze a quel livello2 ha aggiunto Badu, che in Italia ha giocato tra il 2010 e il 2020 con le maglie dell'Udinese (8 stagioni e una parentesi in prestito al Bursaspor, in Turchia) e dell'Hellas, raccogliendo in Veneto poche presenze, senza reti a segno.