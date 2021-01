Dusan Vlahovic punge ancora la Juventus

11 Gennaio 2021

Il calciatore del mese della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato al sito ufficiale del club.

Dusan Vlahovic è stato premiato come "Calciatore del mese" di dicembre da parte dei tifosi della Fiorentina.

L'attaccante viola dopo questo riconoscimento ha parlato attraverso i canali del club. "Voglio ringraziare i tifosi che mi hanno votato, è sempre un piacere ricevere un premio. Spero di continuare così".

"Il gol più bello di dicembre? Sicuramente quello contro la Juve – ha aggiunto Vlahovic, decisivo nella vittoria di Torino -. La rete di ieri? Ero molto contento per me, per la squadra, per il mister. Sapevo quanto tutti tenessero a questa vittoria: grazie per aver riposto fiducia in me".