Domenech non si smentisce: orribile battuta su Maradona

8 Gennaio 2021

Quanto affermato da Domenech sta ovviamente scatenando reazioni indignate un po’ ovunque.

Alzi la mano chi sentiva la mancanza di Raymond Domenech. L’ex commissario tecnico della nazionale francese siede da pochi giorni sulla panchina del Nantes e ha già cominciato a fare parlare di sé. Non per i risultati ma, come spesso gli è successo, per le parole.

“Mercato? Avrei voluto Diego Maradona, ma è morto” è l’ultima infelice uscita dell’allenatore, che ha pensato di rispondere così in conferenza stampa a chi gli chiedeva se si aspettasse rinforzi per i gialloverdi.

Il fuoriclasse argentino è scomparso lo scorso 25 novembre. Aveva da poco compiuto sessant’anni. Quanto affermato da Domenech sta ovviamente scatenando reazioni indignate un po’ ovunque.