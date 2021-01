Dieci gli squalificati in serie B

5 Gennaio 2021

Sono dieci i calciatori squalificati in B. Un turno anche a Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLANOVA Raoul (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BELLUSCI Giuseppe (Monza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CAPEZZI Leonardo (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DI TACCHIO Francesco (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALASCO Nicola (Pordenone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PALMIERO Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TIRITIELLO Andrea (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

CASTORI Fabrizio (Salernitana): per avere, al 30° del primo tempo, rivolto un'espressione

irriguardosa ai componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.