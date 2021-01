Di Francesco preoccupato: “Non so cosa serve”

10 Gennaio 2021

Il tecnico del Cagliari: "Se ho parlato con Giulini? Meglio di no…".

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco a Sky parla dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la quarta di fila: "Quando vieni a giocare a Firenze concedi poco, giochi così e perdi, la rabbia ci sta. Anche la fortuna non ci sostiene in questo periodo. Si trattava di una partita alla nostra portata. Serie negativa che incide sulla mia tranquillità e su quella dei ragazzi".

"Ricorso all’esperienza? Sì, ma a quanto pare non è servito. Non so cosa possa servire a questo punto… Sono stufo per quello che facciamo in settimana, le energie che spendiamo nel lavoro, senza poi raccogliere nulla. Se ho parlato con Giulini? No, ma forse in questo momento è meglio se non parlo con nessuno… La classifica preoccupa, non può essere questa: sono dispiaciuto".