Di Francesco: “Con il Milan tanta cattiveria”

17 Gennaio 2021

"Dovremo togliere le fonti di gioco a Ibrahimovic".

Il Cagliari affronta lunedì il Milan capolista con la speranza di rialzarsi dopo 4 ko di fila: "Cercheremo di mettere in difficoltà il Milan, stiamo preparando la gara nel modo giusto. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, il Milan ha costruito una squadra vera, con grande coesione di intenti, che lavora bene insieme, ed ha un giocatore su tutti che si chiama Ibrahimovic. Lo svedese è unico, accentra anche il modo di giocare, perlomeno questo dicono dati e statistiche, lo cercano molto e noi dovremo togliergli le fonti di gioco".

"Dobbiamo dare tutti quel qualcosa in più che è mancato in certi momenti della stagione o che abbiamo avuto solo parzialmente ed è quindi necessario ritrovare prima possibile. Al di là dell'aspetto tattico, sarà importante l'approccio: dovremo essere meno timidi rispetto a Bergamo, dove però avevo in campo tre '99 e altrettanti 2000. Domani metteremo dentro esperienza, determinazione, cattiveria agonistica, voglia di rimanere in partita".