Di Francesco: “Abbiamo messo il Verona alle corde”

6 Dicembre 2020

Al termine della gara contro l'Hellas Verona Eusebio Di Francesco ha analizzato: "E' un punto che prendo con soddisfazione anche se tre sarebbero stati meglio. Oggi ci può stare, Juric ha messo in difficoltà tante squadre: è stata una partita di grande intensità".

Gli isolani dopo un avvio complicato sono cresciuti con il passare di minuti: "All'inizio davanti abbiamo avuto tre o quattro opportunità per fare bene ma eravamo meno qualitativi rispetto alla ripresa. Li abbiamo messi alle corde per lunghi tratti, nonostante le assenze. I ragazzi in campo mi hanno dato ottime risposte, nonostante un inizio un po' sottotono".

Razvan Marin ha fatto una gara importante: "Sì, è stato bravo soprattutto a livello temperamentale. Lui ha proprio cambiato passo, piano piano sta cambiando atteggiamento a livello di corsa. Per giocare come dico io deve avere questo approccio".

"I giovani vanno aspettati e appoggiati. Vanno criticati, ma deve essere una critica costruttiva. Tripaldelli ha dato risposte importanti, sono convinto che Carboni avrà una carriera importante, se lavorerà con umiltà" ha concluso Di Francesco.