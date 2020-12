Di Carlo: “Bisogna fare gol”

27 Dicembre 2020

Il Vicenza è caduto a Lecce: 2-1 per i salentini.

Mimmo Di Carlo è ovviamente dispiaciuto per la sconfitta di Lecce. Il suo Vicenza era andato al riposo in vantaggio. “Bisogna far gol, torniamo a casa con zero punti ma con una bella prestazione – osserva -. Stavamo tenendo bene il campo ma le giocate di qualità dei giallorossi ci sono state e vanno fatti i complimenti a Mancosu. Il Lecce è stato costruito per andare in serie A e noi non abbiamo mollato fino alla fine”.

“Con l’Entella dobbiamo ripartire e andare a caccia dei 3 punti, saranno alla nostra portata” aggiunge il tecnico biancorosso.