Davide Astori, il toccante omaggio di Simeone

7 Gennaio 2021

Davide Astori e Giovanni Simeone hanno giocato insieme alla Fiorentina. Oggi il centravanti argentino è invece tra le fila del Cagliari, club che fece esordire in A il compianto difensore. E in occasione del suo mancato compleanno, ha deciso di dedicargli parole toccanti sui social.

Il 'Cholito' ha infatti pubblicato alcune immagini dell'ex capitano prima rossoblù e poi viola su Instagram, inclusa una in cui i due si salutano dopo un gol della Fiorentina. Quindi ha scritto un pensiero per Astori.

"Trovo sempre tanti motivi per ricordarti, ma oggi ancora di più. Oggi avresti compiuto 34 anni e magari ci saremmo visti in campo questa domenica. I tuoi consigli, la tua allegria, la tua amicizia… Sarai sempre parte della mia vita, non ti dimenticherò mai. Ho vissuto tanti momenti bellissimi al tuo fianco, ti sarò sempre grato per come ti prendesti cura di me e per tutto ciò che mi hai insegnato. Sempre nei nostri cuori, eterno capitano", ha scritto Simeone. Che quindi ha concluso il post con quell'hashtag #DA13 riconducibile a Davide Astori sin da quel tragico 4 marzo 2018, giorno della sua scomparsa.