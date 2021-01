10 Gennaio 2021

Dalla Reggina arrivano numerose precisazioni.

In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, la Reggina – attraverso una nota – smentisce categoricamente il contenuto degli articoli. La Reggina specifica che al ciclo di tamponi effettuato due giorni fa nel rispetto del protocollo anti-covid, nessun allenatore del settore giovanile è risultato positivo.

In merito all’ex sede in via Osanna, la Reggina chiarisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di sfratto; relativamente all’affidamento del Centro Sportivo Sant’Agata, invece, nessuna lettera di revoca è stata ricevuta dal club. La società del presidente Luca Gallo precisa infine che non esistono pendenze economiche nei confronti della curatela fallimentare.