D’Angelo: “Forse c’era fallo sul loro gol”

4 Gennaio 2021

Il tecnico del Pisa: "La squadra sta bene, lavora tanto".

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Venezia: "La prima mezz’ora abbiamo sofferto tanto, ci hanno messo in difficoltà a e noi eravamo poco fluidi. Dopo il vantaggio abbiamo fatto meglio, mentre loro non erano stati incisivi come prima. Il risultato è giusto anche se il palo colpito alla fine è stato molto sfortunato. Dalla panchina mi sembra ci fosse stato fallo su Birindelli prima del gol del Venezia, se fosse stata fischiata una punizione sarebbe stato giusto, ma non ce la possiamo prendere con l’arbitro che ha disputato una grande partita e il mestiere dell’arbitro è un mestiere complicato".

"La squadra sta bene, lavora tanto. Ho dato fondo a tutti i cambi a disposizione, anche noi eravamo provati da questo lungo tour de force nonostante avessimo avuto qualche giorno di riposo in più del Venezia. Chi è entrato lo ha fatto molto bene. Ora c’è qualche giorno di riposo, ma da domenica torneremo a preparare i prossimi impegni alla grande".