Cristian Galano festeggia e puntualizza

4 Dicembre 2020

Galano celebra il 2-0 di Ascoli.

“Dovevamo chiuderla prima, però va bene così. Grandissima prestazione, non c’è altro da aggiungere, siamo stati quello che non eravamo stati fino a oggi”. Cristian Galano festeggia il successo di Ascoli: 2-0 per il Pescara.

“Risultato importantissimo, perché era un derby, per i tifosi e per noi – aggiunge l’ex Bari -. Ora speriamo che questa vittoria sia un punto di partenza, non dobbiamo mollare di un centimetro, è la strada giusta. Quanto sento la fiducia arrivano queste prestazioni: sono un giocatore così. Quello che è passato è passato, dobbiamo continuare così. Prima eravamo sempre schiacciati, non riuscivamo ad andare avanti”.