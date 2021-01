Cristian Brocchi: “Non da tutti una gara così”

4 Gennaio 2021

"Abbiamo giocato a viso aperto" sottolinea il tecnico del Monza.

Cristian Brocchi si tiene stretto il punto di Lecce. 2Buonissima partita, abbiamo giocato a viso aperto, è arrivato un ottimo punto contro una buonissima squadra – dice il tecnico del Monza -: non è da tutti fare una gara del genere. Nel finale abbiamo rischiato di perdere una partita che non avremmo meritato di perdere: abbiamo sofferto negli ultimi due minuti, in inferiorità numerica".

"Ora i ragazzi potranno riposare un po’, poi ragioneremo sulla sfida con il Cosenza, squadra che non è messa benissimo in classifica e che ci darà del filo da torcere", aggiunge il timoniere biancorosso.