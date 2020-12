Crisi Torino, Aldo Serena: “Rotta da invertire o sarà durissima”

16 Dicembre 2020

Il Torino ha avuto un inizio di stagione da incubo. La formazione granata è attualmente nelle zone più basse della classifica. In esclusiva per Sportal, Aldo Serena si è soffermato sul momento negativo del Toro, squadra con cui ha giocato per una stagione (1984/85, nove reti in 29 gare).

Cosa ne pensa di questa situazione che sta vivendo il Torino?

"Per fortuna non mi è mai capitato, nella mia carriera, di dover lottare per salvarmi. E' insolito anche per il Torino".

Come si esce da questo momento di grande difficoltà?

"Il Torino deve invertire la rotta e farlo in tempi brevi. Dovesse arrivare a febbraio ancora in questa situazione, allora sarebbe davvero durissima".

L'assenza di pubblico è un vantaggio o uno svantaggio in questo momento?

"Secondo me la presenza del pubblico avrebbe comunque portato ad una reazione. Anche essere fischiati, a volte, ti obbliga a dare qualcosa in più. Quindi, forse, sarebbe stato meglio sentire il pubblico del Toro in questa situazione decisamente pericolosa".