Coppa Italia, l’Atalanta emerge alla distanza: Cagliari ko

14 Gennaio 2021

L'Atalanta batte il Cagliari 3-1 negli ottavi di Coppa Italia: ai quarti affronterà la vincente di Lazio-Parma.

Vola ai quarti di finale di Coppa Italia l'Atalanta di Gasperini, che supera, non senza difficoltà, il Cagliari con il risultato di 3-1 al Gewiss Stadium di Bergamo.

I nerazzurri partono forte e dominano la prima frazione di gioco, ma riescono a superare il portiere avversario Vicario soltanto al 43', grazie alla conclusione vincente di Aleksey Miranchuk, che concretizza al meglio il passaggio di Muriel.

A inizio ripresa, però, gli isolani colgono di sorpresa la squadra di casa e riescono a pareggiare con Riccardo Sottil, che al termine di una bell'azione individuale batte Sportiello per l'1-1. Gli orobici, però, non si perdono d'animo e tra il 61' e il 64' chiudono definitivamente il discorso qualificazione: prima Luis Muriel sfrutta l'assist di Gosens per riportare in vantaggio la Dea con un preciso mancino, poi Bosko Sutalo fa 3-1 sugli sviluppi di un tiro alla bandierina.

Nel finale di partita il Cagliari non ha le forze per rimettersi in gioco e al triplice fischio è l'Atalanta ad esultare: ai quarti sarà sfida contro la vincente di Lazio-Parma, in programma la prossima settimana.