Como-Renate per un pezzo di serie B

25 Gennaio 2021

Il derby lombardo rappresenta un nodo decisivo nella stagione.

Raisport ore 21.00: è di scena un derby lombardo, un incontro di cartello in Serie C, girone A. Scende in campo il Como, una big ed incontra il Renate, che rappresenta la favola. Il Renate è prima in classifica con due punti di vantaggio sul Como e stasera si giocano un “pezzo” importante per la Serie B.

Si incontrano due club che meglio rappresentano il calcio dei Comuni d’Italia; una società, il Como che è parte integrante della storia del calcio italiano, una città importante, una proprietà forte che ha scelto Michel Gandler dalla grande Inter, una grande squadra. Chi incontra?

Il Renate, nella Brianza, rappresenta una città che ha 4.000 anime e che da tempo insegue un sogno, una società solida di un grande imprenditore come Luigi Spreafico. Ecco il calcio che fa bene al Paese.

E vi troverete in campo due formazioni in grado di giocare un ottimo calcio e di combattere fino “all’ultima goccia di sudore “.

Ci sono appassionati di calcio? Quello vero? Quello in cui si sente il profumo dell’erba? Non si può ancora dire: “Venite allo stadio stasera. Colpa del maledetto Covid“, ma possiamo dire: “Accendete il televisore, sintonizzatevi su Raisport e vi riconcilierete con il calcio”. La C è questa. E’ passione, identità e…anche sogni.