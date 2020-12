Ciro Immobile con numeri da record, la Lazio stende il Napoli

20 Dicembre 2020

Il bomber biancoceleste al dodicesimo gol nelle ultime tredici gare, contando anche le coppe.

La Lazio si è imposta per 2-0 sul Napoli nel posticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Biancocelesti subito frizzanti in avvio e in vantaggio al 9' con la Scarpa d'Oro Ciro Immobile, splendido colpo di testa. Per il bomber campano è l'ottavo gol in Serie A in questa stagione: sono ben 12 reti nelle ultime 13 partite, contando tutte le competizioni.

Il Napoli reagisce, l'ex Reina è decisivo per due volte su Zielinski e Fabian Ruiz. Nella ripresa il 2-0 dei padroni di casa: al 56' Escalante serve Immobile che fa da sponda a Luis Alberto, conclusione a giro e raddoppio.

Al 73' piove sul bagnato per Gennaro Gattuso, che perde per infortunio Lozano (problema alla caviglia). Il Napoli si spegne nel finale: per la squadra di Simone Inzaghi una vittoria importante, che le permette di risalire al settimo posto dopo due gare senza successi. I partenopei, al secondo ko di fila, restano quinti a 23 punti, appaiati al Sassuolo.