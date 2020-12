31 Dicembre 2020

Christian Vieri, molto amico di Cristian Brocchi, è spesso allo stadio per seguire il Monza.

Christian Vieri punta forte su Mario Balotelli. "Rischia di fare un gol a partita se arriva in condizioni fisiche accettabili. Con la Salernitana si è mosso pochissimo. Deve entrare in condizione, non giocava da diversi mesi, ma a livello di testa è con il Monza. Si è dato da fare, sembrerebbe tutto bene perché ha già realizzato un gol e i biancorossi hanno vinto 3-0" ha detto l’ex bomber nel corso di una diretta sulla sua ‘Bobo Tv’.

Vieri, molto amico del tecnico del Monza Cristian Brocchi, è spesso all’U-Power Stadium per seguire le gesta di Boateng e compagni. E c’era anche mercoledì pomeriggio.