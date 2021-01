Candreva non basta, Samp ko con lo Spezia

11 Gennaio 2021

Vittoria 2-1 dello Spezia nel Monday Night di serie A

La diciassettesima giornata di serie A si è chiusa lunedì sera con il posticipo tutto ligure tra Spezia e Sampdoria.

Allo stadio Picco i padroni di casa sono passati in vantaggio con Terzi al 20' ma Candreva, già in gol da ex nella vittoriosa partita contro l'Inter, ha pareggiato subito i conti, su assist di Jankto.

Nella ripresa lo Spezia ha sfruttato con Nzola un calcio di rigore decisivo per il 2-1 finale, con cui i bianconeri si sono allontananti dalla zona retrocessione. Occasione sprecata in generale per i blucerchiati, rimasti così all'undicesimo posto della classifica a quota 20 punti, alle spalle del Benevento.