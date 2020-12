Calendario Roma, Paulo Fonseca sbotta e replica a Romelu Lukaku

16 Dicembre 2020

Conferenza stampa di fuoco per l'allenatore giallorosso.

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca si è lamentato per il calendario dei giallorossi, che giocheranno giovedì e domenica prossima: "Noi giochiamo di giovedì, a 72 ore dalla prossima partita. Tutti gli altri oggi: perché?", le parole dell'allenatore giallorosso in vista della partita contro il Torino.

Fonseca ha anche risposto alla dichiarazione di Lukaku, che si è inserito tra i migliori 5 attaccanti del mondo: "Non sono d'accordo con Lukaku. I due attaccanti migliori sono Dzeko e Borja Mayoral, il terzo è Mkhitaryan", è la battuta ironica del mister dei capitolini.

Questa l'analisi dell'avversario granata: "Non dobbiamo guardare solo alla loro classifica, ho visto tutte le partite del Torino. In sette incontri è stata vicina a vincere, e questo è un segnale di qualità Fa sempre gol, difende corta e compatta. Per me è una squadra di qualità".