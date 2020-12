Milan, Stefano Pioli ha battuto il Covid-19

2 Dicembre 2020

Il Milan riabbraccia il suo allenatore. Il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono infatti risultati negativi al tampone effettuato ieri mattina.

Ciò vuol dire che i due già oggi pomeriggio saranno a Milanello per dirigere l'allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League contro il Celtic Glasgow. L'ex allenatore di Inter e Fiorentina dovrebbe anche parlare nella conferenza stampa della vigilia che era già stata programmata con le presenze di Daniele Bonera e Dalot.

La parentesi della squadra rossonera con alla guida proprio Daniele Bonera si è quindi conclusa con l'ottimo bilancio di due vittorie e un pareggio a Lille.

Il ritorno più atteso, quello di Zlatan Ibrahimovic, è ancora rinviato: c'è qualche speranza di rivederlo in campo già domenica contro la Sampdoria, ma lo svedese potrebbe non essere rischiato, per lo meno dal primo minuto. Molto più probabile che il rientro coincida con la partita casalinga contro il Parma della settimana successiva.