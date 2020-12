Gianluca Pessotto ha telefonato a Corrado Ferlaino

2 Dicembre 2020

Corrado Ferlaino, con Repubblica, si è soffermato su una sua infelice frase in risposta a una altrettanto infelice considerazione. “Chiarisco l'equivoco - ha raccontato l’ex presidente del Napoli -. Mi hanno chiesto di commentare in tv le parole di Cabrini: e cioè la colossale sciocchezza che se Maradona fosse andato alla Juve non gli sarebbe capitato di farsi del male. Ho ribattuto che, invece, un latino come lui a Torino non ci sarebbe mai andato, osi sarebbe incupito. E ho aggiunto che a Napoli, per la sua vitalità, diventa più difficile lanciarsi giù dalla finestra. In ogni caso, mi ha chiamato il dottor Pessotto, ho chiarito anche con lui, gli rinnovo i miei migliori auguri”.

Molteplici, naturalmente, i ricordi di Diego Armando Maradona: “Un politico, molto potente, non ne farò mai il nome, lo implorò di fare una partitella in provincia: lo avrebbe anche ben remunerato. Niente, gli chiuse sempre la porta invece andò ad Acerra, in un campetto fangoso, a raccogliere 20 milioni e fare operare al volto un bimbo di una povera famiglia“