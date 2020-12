Gervinho spiega perché a Parma è esploso

2 Dicembre 2020

L'attaccante ivoriano del Parma Gervinho indica diversi fattori per la sua rinascita in Emilia.

L'attaccante del Parma Gervinho in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della splendida esperienza che sta vivendo in Emilia: "Sono contento di essere rimasto. Ho avuto una vera esplosione da quando sono rientrato dalla Cina, quando un calciatore gioca bene ha sempre richieste. So che ci sono stati dei contatti tra la società e l’Inter, ma alla fine non c’è stato accordo. Sono felice a Parma, questa è una squadra-famiglia, il massimo per me e spero di trovare il primo gol in casa domenica col Benevento, ma bene anche un assist. L’importante è vincere".

"Con D’Aversa abbiamo lavorato due anni facendo bene. Ora con Liverani abbiamo lo stesso obiettivo: il suo metodo di lavoro ci ha dato un nuovo modo di giocare e di approcciarci alla gara. Il mister ci sprona sempre, in partita e in allenamento. Dobbiamo conoscere meglio i ragazzi nuovi e allo stesso tempo fare risultati. Cominciando ad essere uno dei più anziani del gruppo, cerco di portare qualcosa di positivo alla squadra”.