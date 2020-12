Cagliari: stagione finita per Marko Rog

29 Dicembre 2020

Marko Rog si è rotto il legamento crociato.

E' questo il duro responso degli esami medici ai quali si è sottoposto il centrocampista del Cagliari dopo essere uscito dal terreno di gioco 15 minuti dopo il fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Nei prossimi giorni, il croato verrà sottoposto a un intervento chirurgico in Germania, come riportato da Sky Sport.

Stagione finita, dunque per uno degli uomini più importanti per Di Francesco. Ora il Cagliari dovrà fiondarsi sul mercato di gennaio alla ricerca di un sostituto in mezzo al campo in vista della seconda parte di stagione.