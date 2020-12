C'è una freccia in più all'arco di Sportal.it

3 Dicembre 2020

Una freccia in più all’arco di Sportal.it: l’accordo con Calciopanchina.wordpress.com.

Siamo molto contenti di avere creato una sinergia importante per entrambe le realtà, una consolidata nel tempo, e che ha ormai più di vent’anni, e una molto giovane, ma con le giuste ambizioni - fanno sapere da Sportal.it -. Due portali molto diversi tra loro ma con almeno tre qualità in comune: la passione di chi ci lavora, l’entusiasmo e la voglia di fornire ai propri lettori un prodotto qualitativamente sempre più elevato.

Siamo onorati per questa collaborazione che permette a una realtà giovane come la nostra di affiancare un portale che ha fatto la storia del web in Italia per quanto riguarda lo sport - dice Niccolò Brancati di Calciopanchina.wordpress.com -. Sportal.it rappresenta l’inserimento di un ulteriore importante tassello al progetto di sviluppo del sito Calciopanchina.wordpress.com: legare due mondi diversi ma con numerosi temi in comune, tra cui naturalmente il calcio.