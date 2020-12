Brocchi non convoca Mario Balotelli per Venezia

10 Dicembre 2020

Al termine della rifinitura della vigilia, svolta in mattinata a Monzello, il tecnico biancorosso Brocchi ha convocato 22 giocatori per Venezia-Monza, gara in programma venerdì 11 dicembre alle 19 allo Stadio Penzo e valida per l'undicesima giornata della Serie BKT 2020-21.

Di seguito la lista completa:

Lamanna, Donati, Rigoni, Fossati, Barberis, Gytkjaer; Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho, Marin, Pirola, Machin.

Indisponibili Boateng, D'Errico e Paletta; squalificato per un turno Bellusci, dopo l'ammonizione presa da diffidato contro la Reggiana.