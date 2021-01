Bologna, fine della striscia negativa: 1-0 al Verona

16 Gennaio 2021

Orsolini ha firmato la vittoria del Bologna sul Verona

Il sabato di serie A si è aperto con il ritorno alla vittoria del Bologna.

Dopo il derby di venerdì sera, nel secondo anticipo della 18a giornata, la squadra di Mihajlovic ha battuto 1-0 il Verona, interrompendo un digiuno che durava dal 29 novembre, ovvero da 8 partite in totale.

La sfida del Dall'Ara è decisa da un rigore di Orsolini al 19' concesso per un fallo di Silvestri su Soriano, dopo che il portiere scaligero aveva salvato sullo stesso attaccante. La migliore occassione per pareggiare i conti per gli ospiti l'ha avuto Kalinic, che si è però fatto ribattere il tiro da Skorupski.