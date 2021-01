4 Gennaio 2021

Boateng dopo la partita col Lecce ha parlato anche di Balotelli.

Kevin-Prince Boateng ha parlato a DAZN dopo lo 0-0 di Lecce: "Sapevamo che quella giallorossa era una squadra forte e abbiamo fatto una buona gara come loro del resto. Il pari è il risultato giusto per una gara dove eravamo stanchi e non volevamo sbagliare".

Inevitabile la domanda su Mario Balotelli, fermatosi durante il riscaldamento. "È arrivato con grande voglia, voleva giocare a tutti i costi oggi anche se sentiva un po' di fastidio. Ora con la pausa può rimettersi in forma e darci una mano alla ripresa".

Chiosa sul Razzismo. "La situazione rispetto a 8 anni fa non è cambiata, forse è anche peggio per questo sono qua a lottare, è triste se nel 2021 siamo ancora qui a parlare di queste cose".