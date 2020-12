Benevento, la promessa del sindaco

23 Dicembre 2020

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella è intervenuto in diretta televisiva su Ottochannel.

Mentre Filippo Inzaghi era in collegamento telefonico, il primo cittadino del capoluogo sannita ha annunciato: "Pippo diventerà cittadino onorario di Benevento in caso di salvezza in Serie A". Dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia, nelle ultime sei partite ha totalizzato 2 vittorie e 3 pareggi tra i quali spiccano quelli contro la Juventus e la Lazio.

La solidità difensiva ritrovata dopo un buon inizio di campionato è anche merito dell'allenatore, oltre che di Glik, vero e importantissimo acquisto del Benevento nel mercato estivo.